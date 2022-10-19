Bursa gündem: Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor - Son Dakika
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Bursa gündem: Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor

19.10.2022 13:10
Bursa gündem: Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor

Gelen Bursa haberlerine göre Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla ilgili görülen davanın, Yargıtay 5. Ceza Dairesince İstanbul Anadolu 16.

Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla ilgili görülen davanın, Yargıtay 5. Ceza Dairesince İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin davası ile birleştirilmesine yer olmadığına karar verilmesinin ardından, aralarında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2022/1259 esas 2022/3213 sayılı kararını okudu.

Yargıtay ilamına karşı diyecekleri sorulan sanıklar önceki beyanlarını tekrar etti. Sanıklardan bazıları duruşmalardan vareste tutulmak istediklerini, bazıları da haklarındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

İddia makamı, savunması alınmayan sanık Sedat Peker hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının devamına, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına dair taleplerin reddine ve 2 sanığın duruşmalardan vareste tutulmalarına yönelik taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Sanık Sedat Peker hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının devamına, sanıklar Mehmet Ali E. ve Furkan P'nin duruşmalardan bağışık tutulmasına ve bazı sanıkların haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı mart ayına erteledi.

Soruşturma süreci

Afyonkarahisar'da Mehmet S'ye ait, 2017 yılında satışa çıkarılan et entegre tesisinin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri "Köfteci Yusuf"un sahibi Yusuf Akkaş'a 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Akkaş'ın, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları iddia edilen ve 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmış, dava sürecinde tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sanıkların Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti.

Davada dosyası ayrılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede, Peker'in "suç işleme amacıyla örgüt kurma, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" suçundan yargılanması istenmişti.

Davanın sanıklarından Erhan K'nin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede Peker'le yaptığı telefon görüşmesinin kaydına ulaşıldığı aktarılan iddianamede, görüşmenin deşifresine yer verildi. Görüşmelere göre Sedat Peker'in sanıklar Erhan K. ve Ahmet A'ya müşteki Yusuf Akkaş'a yönelik nitelikli yağma eylemine ilişkin talimat verdiği ileri sürülen iddianamede, sanıklardan Mehmet S'nin telefonunda ise Akkaş'ın iş yerinde çıkarılmış kavgaların görüntülerine rastlandığı belirtilmişti.

Yargılama Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ederken mahkeme heyeti dosyanın, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan dosya ile birleştirilmesine karar vermişti. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince birleştirme konusunda muvafakat verilmemesinin ardından iki mahkeme arasında oluşan birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle dosyalar Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmişti. Daire, Bursa'daki davanın, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin davası ile birleştirilmesine yer olmadığına, birleştirme kararının kaldırılmasına ve davaların her mahkemenin kendi dosyaları üzerinden yürütülmesine karar vermişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bursa gündem: Bursa'da 'Köfteci Yusuf' davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor - Son Dakika

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