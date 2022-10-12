Ekipler, S.O'nun 4. kat penceresinin kenarında olduğu sırada görüntüsünü çeken ve "atlasana" diye seslenen kişinin de kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Okulun penceresinden düşen öğrencinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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