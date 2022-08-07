Bursa gündem: Bursa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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Bursa gündem: Bursa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

07.08.2022 21:17
Bursa gündem: Bursa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

Bursa gündem haberi | Bursa'nın Kestel ilçesinde serinlemek için ayağını soktuğu sulama kanalına düşen kişi boğuldu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde serinlemek için ayağını soktuğu sulama kanalına düşen kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Barakfakih Mahallesi'nde tarlalarda günlük çalıştığı öğrenilen Abdülkadir M, serinlemek için ayaklarını tarla kenarındaki sulama kanalına soktu.

Oturduğu toprağın kayması sonucu sulama kanalına düşen ve yüzme bilmeyen Abdülkadir M. kanalda çırpınmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisin sulama kanalından çıkardığı Abdülkadir M'nin cansız bedeni, Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem: Bursa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa gündem: Bursa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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