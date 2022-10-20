Bursa haber... Bakan Koca: Binali Yıldırım'ın aracı kaza yaptı

SAĞLIK Sağlık Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu aracın Azerbaycan'da kaza yaptığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ziyaretinde olan Sayın Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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