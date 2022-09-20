Son dakika haberi | BAKAN SOYLU'NUN TAKİP ETTİĞİ OPERASYON ANLARI KAMERALARDA - Son Dakika
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Son dakika haberi | BAKAN SOYLU'NUN TAKİP ETTİĞİ OPERASYON ANLARI KAMERALARDA

20.09.2022 16:18

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'ya gelerek takip ettiği 'Kökünü Kurutma' narkotik operasyonu; polis kamerası, helikopter, İHA ve dronlar ile anbean kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'ya gelerek takip ettiği 'Kökünü Kurutma' narkotik operasyonu; polis kamerası, helikopter, İHA ve dronlar ile anbean kaydedildi. 1 helikopter, 3 İHA, 16 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı; Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, önceden tespit edilen 66 adresin bulunduğu Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi ablukaya alındı. Ekipler, evlere baskın yaparken, helikopter ve İHA'larla da operasyona havadan destek verildi.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN, İHA'LARLA TESPİT EDİLDİLER

Öte yandan operasyonun yapıldığını gören 1'i kadın 2 şüpheli ise evlerinin çatısına çıkıp, kaçmaya çalıştı. Diğer evlerin çatılarına atlayan şüpheliler, İHA'larla görüntülendikten sonra ekiplere bildirildi. Evin çatısına çıkan polis ekipleri, şüphelileri yakaladı.

132 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından suçtan kaynaklanan mal varlığına yönelik çalışmalarda 1 daire ve 10 araca da el koyuldu.

Operasyon öncesi, 7 ay süren çalışmalarda, 'uyuşturucu madde ticareti'ne dair 294 yakalama kararında 433 şüpheli hakkında adli işlem yürütüldüğü, 17 kilo 940 gram esrar, 3 kilo 219 gram bonzai, 125 gram metamfetamin, 750 ecstasy ele geçirildiği açıklandı.

Operasyonun, Bursa'da şu ana kadar gözaltı sayısı ve satıcılara yönelik yapılan en büyük ve kapsamlı uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER Mehmet İNAN BURSA, (DHA)

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Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Süleyman Soylu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BAKAN SOYLU'NUN TAKİP ETTİĞİ OPERASYON ANLARI KAMERALARDA - Son Dakika

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