Diğer yolcuları indirerek İnegöl Devlet Hastanesi 'ne doğru hareket eden şoför Selahattin Bila, yolda gördüğü jandarma ekibinden yardım istedi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

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