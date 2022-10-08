Jandarma ekipleri, 3 bin 774 araçta arama yaptı ve 6 bin 541 kişiye kimlik sorgulaması gerçekleştirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 86 noktada 379 personelle ülke genelinde eş zamanlı yapılan Türkiye Huzurlu Sokaklar Uygulaması kapsamında kimlik ve araç sorgulaması yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa gündem haberi... Bursa'da jandarma uygulamasında aranması olan 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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