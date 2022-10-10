Refüje çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Refüje çarpan sürücü yaralandı

10.10.2022 01:44

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde refüje çarparak yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde refüje çarparak yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Burak Kaya idaresindeki 16 AJE 408 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda refüje çarpıp yol kenarındaki yeşillik alana savruldu.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Kaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çekirge Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

YORUMLAR
500
Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım Ambulansın çarptığı yaşlı kadın yaralandı Ambulansın çarptığı yaşlı kadın yaralandı Bursa haberi: Bursa'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı Bursa haberi: Bursa'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı
Kaynak: AA

Burak Kaya, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Refüje çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:35 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama! Rusya intikam alıyor
08:33 Rusya, Haluk Bayraktar'ı hedef aldı! Casusluk girişimini Ukrayna istihbaratı engelledi
08:12 Zelenski: Rusya, İran yapımı İHA'larla saldırılar düzenlendi
08:01 Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi
07:58 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için TOKİ'ye başvuru zamanı! İşte ayrıntılar...
07:36 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi
07:29 Bugün toplanacak Kabine'de gündem yoğun! Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, EYT, sözleşmeli personel ana gündem başlıkları...
04:27 Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 08:50:04. #1.11#
SON DAKİKA: Refüje çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement