Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

10.10.2022 12:36

Son dakika haberi... Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Sinandede Mahallesi Çavdar Çıkmazı'ndaki uyuşturucu madde konusuyla alakalı fiziki takibe alınan evden çıkan 2 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Devam eden çalışmalarda ikamette yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1620 lira ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler C.Ç. (41) ve M.T'yi (31) "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", M.İ'yi (30) de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

YORUMLAR
500
Bursa haberi: Emine Erdoğan, kompost tesisi kuran Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik etti Bursa haberi: Emine Erdoğan, kompost tesisi kuran Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik etti Bursa haberi! Bursa'da uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı Bursa haberi! Bursa'da uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı
Kaynak: AA

Araştırma, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:48:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement