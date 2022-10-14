Ekipler, Kadın Destek Uygulamasından ( KADES ) ihbar edilen bir olaya da müdahale etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Çarşamba ve Altıparmak mahallelerindeki bazı adreslerde asayiş uygulaması yaptı.

Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa gündem haberi: Bursa'da Yunus ekiplerinin uygulamalarında aranan 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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