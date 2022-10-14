Bursa gündem haberi: Bursa'da Yunus ekiplerinin uygulamalarında aranan 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa gündem haberi: Bursa'da Yunus ekiplerinin uygulamalarında aranan 20 şüpheli yakalandı

14.10.2022 10:24
Bursa gündem haberi: Bursa'da Yunus ekiplerinin uygulamalarında aranan 20 şüpheli yakalandı

Bursa gündem haberi: Bursa'da, kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen metruk evlere yönelik uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen metruk evlere yönelik uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Çarşamba ve Altıparmak mahallelerindeki bazı adreslerde asayiş uygulaması yaptı.

Yunus ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 20 zanlı yakalandı.

Uygulamalarda 9 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 50 fişek ve 122 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, Kadın Destek Uygulamasından (KADES) ihbar edilen bir olaya da müdahale etti.

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Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem haberi: Bursa'da Yunus ekiplerinin uygulamalarında aranan 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa gündem haberi: Bursa'da Yunus ekiplerinin uygulamalarında aranan 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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