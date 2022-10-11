Bursa gündem haberi: Erasmus öğrencileri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı ziyaret etti

Ümraniye Şehit Lokman Ortaokulu'na erasmus programıyla gelen Danimarka, Polonya, Çekya ve Portekiz'li öğrenciler ilçeyi yakından tanımak için çıktıkları İstanbul gezisine ilk olarak Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı ziyaret ederek başladı.

İstanbul ve Ümraniye'nin tarihi mekanlarını gezen 31 öğrencinin kendisini ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Yıldırım, "Danimarka, Polonya, Çekya ve Portekiz'den gelen genç kardeşlerimiz ve öğretmenlerimiz, 'İstanbul dünyanın en güzel şehridir. Napolyon'un da dediği gibi eğer dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. İstanbul'umuzu ve Ümraniye'mizi görüp bizleri tanıyacak, İstanbul'umuzun tarihi güzelliklerini göreceksiniz. Bizlerde sizleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Bir kez daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi.

Ziyaret sonrası Yıldırım erasmuslu öğrenci ve öğretmenlere hediye taktim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.