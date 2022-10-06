Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın 1515 yılında Manisa 'da dünyaya gelen oğulları Şehzade Mustafa, Bursa 'da Muradiye Külliyesi'nde bulunan türbesinde ölümünün 469. yılı dolayısıyla anıldı.

Kaynak: AA

Kanuni Sultan Süleyman, Manisa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa gündem haberi... Şehzade Mustafa ölümünün 469. yılında Bursa'da anıldı - Son Dakika

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