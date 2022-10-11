Bursa haber: SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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Bursa haber: SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

11.10.2022 18:14

Bursa haberine göre Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı nedeniyle, Bursa'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı nedeniyle, Bursa'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mudanya İlçesi Mütareke Meydanı ve Mudanya Sahili önünde gerçekleştirilen gösteri uçuşunu yüzlerce kişi izledi.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Vatandaşlar alandaki coşkuya alkışlarla katıldı.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

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Bursa haberi | Mudanya Mütareke'nin 100'üncü yılında SOLOTÜRK nefes kesti Bursa haberi | Mudanya Mütareke'nin 100'üncü yılında SOLOTÜRK nefes kesti Bursa haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı törenle kutlandı Bursa haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı törenle kutlandı
Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber: SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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