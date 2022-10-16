Bursa Akademik Odalar Birliği'nde yapılan baro başkanlığı seçiminde mevcut başkan Metin Öztosun ile Hakkı Savunur Soğancı ve Levent Çelik 'in listeleri yarıştı.

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Levent Çelik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa gündem haberleri: Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun güven tazeledi - Son Dakika

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