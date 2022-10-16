Bursa gündem haberleri: Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun güven tazeledi - Son Dakika
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Bursa gündem haberleri: Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun güven tazeledi

16.10.2022 19:40
Bursa gündem haberleri: Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun güven tazeledi

Bursa habere göre Bursa Barosunun genel kurulunda Metin Öztosun yeniden başkanlığa seçildi.

Bursa Barosunun genel kurulunda Metin Öztosun yeniden başkanlığa seçildi.

Bursa Akademik Odalar Birliği'nde yapılan baro başkanlığı seçiminde mevcut başkan Metin Öztosun ile Hakkı Savunur Soğancı ve Levent Çelik'in listeleri yarıştı.

Geçerli oylardan 1992'sini Öztosun alırken diğer adaylar Soğancı 779, Çelik de 684 oy aldı.

Öztosun, başkanlığındaki Bursa Barosu kurulları şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu: Aslı Evke Yetkin, Erhan Yaşbey, Gülender Adıgüzel Özcan, İsmail İşel, Müberra Gülen Aydın, Nilay Parlar, Özge Yılmaz Türker, Süleyman Nail Abay, Umut Mısır, Yener Poroy.

Disiplin Kurulu: Atila Atik, Erdem Erbey Şenyurt, Faruk Çınar, Nisa Ören, Ülkü Şimşek.

Denetleme Kurulu: Buket Gülçin Özel, Murat Özdemir, Sungur Karaduman.

TBB Delegeleri: Asude Şenol, Ayşe Gonca Gülçin, Gürkan Altun, Mefharet Öztürk Ceylantepe.

YK Genç Temsilcileri: Başak Gülşen Enes Burhan, Mehmet Doğaç Güçlü, Musa Gökhan Küçükaşık, Nilgün Özbulut, Ömer Gül, Özgür Çavuş, Sibel Gündüz, Zülal Emek Reçber.

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Kaynak: AA

Levent Çelik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem haberleri: Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun güven tazeledi - Son Dakika

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