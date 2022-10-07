Bu arada tedavi altındaki Cin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, 30 Eylül 'de elektrikli bisikletiyle Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde seyreden Ahmet Cin 'in (55), yanına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla yaralanmasının ardından çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Ahmet Cin, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa gündem haberleri | Bursa'da bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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