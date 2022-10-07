Bursa gündem haberleri | Bursa'da bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bursa gündem haberleri | Bursa'da bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

07.10.2022 23:24
Bursa gündem haberleri | Bursa'da bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bursa haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla aranan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla aranan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, 30 Eylül'de elektrikli bisikletiyle Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde seyreden Ahmet Cin'in (55), yanına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla yaralanmasının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki 140 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.D'yi gözaltına aldı. M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada tedavi altındaki Cin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ 140 KAMERA KAYDI İNCELENEREK YAKALANDI SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ 140 KAMERA KAYDI İNCELENEREK YAKALANDI Son dakika haber | Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı Son dakika haber | Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı
Kaynak: AA

Ahmet Cin, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem haberleri | Bursa'da bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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