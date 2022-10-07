Bursa gündem haberleri | Bursa'da bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla aranan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, 30 Eylül'de elektrikli bisikletiyle Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde seyreden Ahmet Cin'in (55), yanına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla yaralanmasının ardından çalışma başlattı.
Bölgedeki 140 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.D'yi gözaltına aldı. M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada tedavi altındaki Cin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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