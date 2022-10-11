İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

11.10.2022 04:34

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekstil işçilerini taşıyan Ömer A. idaresindeki 16 S 2467 plakalı servis aracı, 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi Samanlı Kavşağı'nda Hayrullah Ö. idaresindeki 16 ATM 521 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Hamdullah Ö. ve yanında bulunan Yılmaz Ö. ile serviste bulunan 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Eylül, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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