Bursa gündem haberleri: Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa gündem haberleri: Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

20.10.2022 12:04
Bursa gündem haberleri: Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Bursa yerel gündem haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaçak midye avcılığı yaptıkları belirlenen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaçak midye avcılığı yaptıkları belirlenen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Güney Marmara Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zeytinbağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasaklı alanda midye avcılığını önlemek amacıyla Eğerce sahilinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde 53 çuvalda yaklaşık 2 ton kum şırlanı midyesinin yanı sıra 6 el dreci ve 4 dalış takımı ele geçirildi.

Kaçak avlanan 8 kişi hakkında işlem yapan ekipler, canlı olan midyeleri denize bıraktı.???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa gündem haberleri: Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi - Son Dakika
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