İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Güney Marmara Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zeytinbağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasaklı alanda midye avcılığını önlemek amacıyla Eğerce sahilinde denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa gündem haberleri: Bursa'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi - Son Dakika

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