Bursa gündem haberleri... Bursa'da mevsimlik tarım işçisinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı

BURSA'nın İznik ilçesinde, sebze yüklü kamyon ile mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından 2 araç sürücüsü de tutuklandı.

Kaza, önceki gün saat 19.30 sıralarında İznik- Orhangazi Yolu, Çakırca Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine seyir halinde olan mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı Ersel E. yönetimindeki 16 FBK 77 plakalı kamyonet, Kağan B.'nin kullandığı 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı, kasasındaki Suriyeli uyruklu 5 mevsimlik işçi ise yola savruldu. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 işçinin yaşamını yitirdiği, kamyonet sürücüsü ile 4 işçinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İznik ve Orhangazi'deki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Kağan B. ile hastanedeki tedavisinin ardından kamyonet sürücüsü Ersel E.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 sürücü çıkarıldıkları mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.