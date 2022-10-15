Bursa gündem haberleri: Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa gündem haberleri: Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti

15.10.2022 08:10
Bursa gündem haberleri: Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti

Edinilen Bursa haberine göre Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, eşine şiddet uyguladığı için 5 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N, eşinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak'taki eve gitti.

Gökhan N'nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi üzerine vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu.

Eve gelen polislerden Sami Altıntaş (47), Gökhan N'nin kapıyı açmaması üzerine apartmanın ikinci katındaki balkondan, şüphelinin bulunduğu üçüncü kata tırmanmak istedi.

Altıntaş, tırmanırken tutunduğu üçüncü kattaki balkon demirlerinin kopması nedeniyle asfalt zemine düştü.

Ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Altıntaş, hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri Gökhan N. ve beraberindeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem haberleri: Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa gündem haberleri: Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti - Son Dakika
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