BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

05.10.2022 03:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki TIR'ın motor kısmında yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen TIR, kullanılamaz hale geldi.

Olay dün saat 21.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzerinde Ümitalan mevkisinde meydana geldi. Bursa kent merkezinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Hamdullah Yavuz (36) yönetimindeki 06 FN 8897 plakalı TIR'ın, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü Yavuz, aracı emniyet şeridine park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmı yanan TIR, kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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