Son dakika haber! Silahla vurulan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Silahla vurulan 2 kişi yaralandı

18.10.2022 03:14

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi 3. Olgun Sokak'ta Y.G. arasında daha önceden husumet bulunan Hasan Duman'ın (54) evinin önüne gelerek balkon penceresine pompalı tüfekle ateş etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet eden Duman ve evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze (28) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hasan Duman, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Silahla vurulan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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