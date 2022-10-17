Bursa gündem haberi | Bursa'da terastan düştüğü iddia edilen kadın yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı binanın terasından düştüğü iddia edilen kadın yaralandı.
Saniye V. (65) ile oğlu G.V'nin (47) Eğitim Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştıkları ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Adrese giden polis, kadını yolda yaralı buldu.
Terastan düştüğü iddia edilen Saniye V, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay sırasında annesiyle tartıştığı ileri sürülen G.V'yi gözaltına aldı.
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