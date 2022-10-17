Bursa gündem haberi | Bursa'da terastan düştüğü iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika
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Bursa gündem haberi | Bursa'da terastan düştüğü iddia edilen kadın yaralandı

17.10.2022 08:58

Bursa haberi... Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı binanın terasından düştüğü iddia edilen kadın yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı binanın terasından düştüğü iddia edilen kadın yaralandı.

Saniye V. (65) ile oğlu G.V'nin (47) Eğitim Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştıkları ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Adrese giden polis, kadını yolda yaralı buldu.

Terastan düştüğü iddia edilen Saniye V, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sırasında annesiyle tartıştığı ileri sürülen G.V'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem haberi | Bursa'da terastan düştüğü iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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