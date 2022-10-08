Yardım etmeye giderken hastanelik oldu! Yol ortasında aracının yakıtı biten kadına yardım ederken otomobil ile bariyerin arasına sıkıştı - Son Dakika
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Yardım etmeye giderken hastanelik oldu! Yol ortasında aracının yakıtı biten kadına yardım ederken otomobil ile bariyerin arasına sıkıştı

08.10.2022 06:54

Bursa'da yoldayken yakıtı biten otomobiliyle yol ortasında kalan sürücü Özlem Öztürk'e yardım etmek isteyen Emre Tode, arkadan gelen başka bir otomobil çarpması sonucu bariyer ile otomobil arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Tode, tedavi altına alındı.

İzmir Yolu Caddesi'nden Lefkoşa Caddesi istikametine seyreden Özlem Öztürk idaresindeki 81 KB 212 plakalı otomobilin yakıtı bitince aracı yolun ortasında bıraktı. Yaklaşık 20 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna giderek yakıt alan Öztürk aracının yanına dönerken, durumu fark eden Emre Tode, genç kadına yardım etmek istedi.

YARDIM EDERKEN CANINDAN OLUYORDU

Aracın yol ortasında tehlikeli bir şekilde durduğunu gören Tode, yakıt dolumu sırasında olası bir kazanın önüne geçmek için aracı yolun kenarına itmeye çalıştı. Ancak bu sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan G.Ö.(24) idaresindeki 16 AVK 147 plakalı otomobil önce Emre Tode'ye ardından da yakıtı biten otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan Tode, bariyer ile otomobil arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yol ortasında aracının yakıtı biten kadına yardım ederken otomobil çarptı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Emre Tode'yi sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tode'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yol ortasında aracının yakıtı biten kadına yardım ederken otomobil çarptı

SÜRÜCÜLERİN İFADELERİ ALINDI

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Özlem Öztürk'ün aracına yakıt koymasına yardım eden polis ekipleri aracı yol kenarında güvenli bir alana çekti. İki sürücü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yol ortasında aracının yakıtı biten kadına yardım ederken otomobil çarptı
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Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yardım etmeye giderken hastanelik oldu! Yol ortasında aracının yakıtı biten kadına yardım ederken otomobil ile bariyerin arasına sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yardım etmeye giderken hastanelik oldu! Yol ortasında aracının yakıtı biten kadına yardım ederken otomobil ile bariyerin arasına sıkıştı - Son Dakika
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