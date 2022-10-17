Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu

17.10.2022 17:24

Son dakika haberi: Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yangın çıkan evde tek başına olduğu iddia edilen 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yangın çıkan evde tek başına olduğu iddia edilen 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'in Tavşanlı Mahallesi 95. Sokak'taki bir binanın 4. katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Komşuların evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri, evde tek başına olduğu öne sürülen 3 yaşındaki B.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun yangın çıkan evin sahiplerinin öz çocuğu olmadığı, bakımını üstlendikleri öğrenildi.

Öte yandan çocuğun evde yalnız bırakıldığı, yangının da bu sırada çıktığı iddia edildi.

YORUMLAR
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TEYZESİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI 3 YAŞINDAKİ BARIŞ, YANGINDA ÖLDÜ TEYZESİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI 3 YAŞINDAKİ BARIŞ, YANGINDA ÖLDÜ Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu
Kaynak: AA

Karacabey, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu - Son Dakika
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