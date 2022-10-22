20 Nisan'da Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına düzenlenen terör saldırısının faillerinden Cebrail Gündoğdu yakalandı - Son Dakika
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20 Nisan'da Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına düzenlenen terör saldırısının faillerinden Cebrail Gündoğdu yakalandı

22.10.2022 15:59

Bursa'da 1 infaz koruma memurunun şehit olduğu terör saldırısının faillerinden MLKP terör örgütü üyesi Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalandı.

Cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'da uzaktan kumandalı EYB ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki İstanbul Bursa Balıkesir ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili'de 17 Eylül'de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı.

BOMBAYI GETİREN EKİPTEYDİ

Operasyonda firari olarak aranan ve Bursa eyleminde de bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun yakalanması için tüm birimler alarma geçirildi.

BU SABAH YAKALANDI

Operasyon sonrası hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu, yeni güvenli nokta bulma veya yurtdışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiğinin tespit edilmesi üzerine, EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucunda İzmir'in Menemen ilçesinde bugün sabah saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğünce yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında 20 Nisan'da yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 20 Nisan'da Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına düzenlenen terör saldırısının faillerinden Cebrail Gündoğdu yakalandı - Son Dakika

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