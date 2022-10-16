Bursa gündem haberleri... Orhaneli'deki Karagöz Mesire Alanı'nda çevre düzenleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Bursa gündem haberleri... Orhaneli'deki Karagöz Mesire Alanı'nda çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

16.10.2022 20:48
Bursa gündem haberleri... Orhaneli'deki Karagöz Mesire Alanı'nda çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Bursa gündem haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesi, eko-turizm yatırımları kapsamında Orhaneli'ye kazandırılacak Karagöz Mesire Alanı çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eko-turizm yatırımları kapsamında Orhaneli'ye kazandırılacak Karagöz Mesire Alanı çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu doğal zenginleri daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla eko-turizm yatırımlarını sürdürüyor.

Vatandaşlara doğayla iç içe bir ortamda tatil imkanı sunacak proje kapsamında çevre düzenlemeleriyle Karagöz Mesire Alanı cazibe merkezi haline gelecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karagöz Mesire Alanında 3 katlı 712 metrekare kapalı alanı, 1200 metrekare bahçesi olan restoran, 134 metrekarelik iki katlı misafir evi, 40'ar metrekarelik 10 adet ve 50'şer metrekarelik 5 adet olmak üzere toplam 15 adet bungalov evi yapılıyor. Çevre düzenlemeyle ilgili uygulamalar devam ederken inşaat, elektrik ve mekanik imalatları tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan ile Karagöz Mesire Alanına giderek çalışmaları yerinde inceledi. Bungalov evleri gezen Aktaş ve beraberindekiler, eksikleri yerinde tespit etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizmle alakalı çok özel hedeflerinin olduğunu belirtti.

Gerek düzenlenen festivallerle gerekse turizm master planıyla beraber yapılan açılımlarla bu konuya odaklandıklarını ifade eden Aktaş, "Şehrimizin her bir köşesinin çok önemli ve çok verimli bir altyapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bu güzelliklerden bir tanesi olan Karagöz Mesire Alanı da yakın zamanda Bursalıları ağırlayacak. İlçe belediyesine tahsisli olan bu güzel alanı Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'ya kazandırmış olduk. Yakın bir zaman içinde Orhaneli Belediyesinin moderatörlüğünde burada hizmetler verilecek. Arzu edenler günübirlik, arzu edenler kahvaltı için gelecek. Arzu edenler de bungalov evlerimizde misafir olacak. İlçe ve şehir ekonomisine turizm anlamında ciddi katkısı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak alanın hizmet gireceğini açıklayan Aktaş, "Orhaneli ilçemiz, dağ yöresinin şehre en yakın ilçesidir. Ulaşımla ilgili yapılan yatırımlar var ama şu an bile rahat bir şekilde ulaşılabilir. Misafirlerimiz için doğal bir ortamda güzel bir vakit geçirmeleri için çalışmalar yapılıyor. Resmi açılışını inşallah önümüzdeki yıl bahar aylarında yapacağız ancak yakın zamanda ufak ufak hizmet vermeye başlanacak. Turizm yatırımlarımız için güzel bir örnek olan Karagöz Mesire Alanı, Orhaneli'ye ve Bursa'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Orhaneli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem haberleri... Orhaneli'deki Karagöz Mesire Alanı'nda çevre düzenleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa gündem haberleri... Orhaneli'deki Karagöz Mesire Alanı'nda çevre düzenleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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