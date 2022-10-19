Bursa gündem haberleri: Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa gündem haberleri: Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı

19.10.2022 10:26
Bursa gündem haberleri: Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı

Bursa haber: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İ.B.Ç. adlı kadının evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla söz konusu adreste yapılan aramada 620 gram uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.B.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem haberleri: Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa gündem haberleri: Orhangazi'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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