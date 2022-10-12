Bursa gündem haberleri | TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya, genel başkan yardımcısı oldu - Son Dakika
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Bursa gündem haberleri | TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya, genel başkan yardımcısı oldu

12.10.2022 17:32
Bursa gündem haberleri | TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya, genel başkan yardımcısı oldu

Edinilen Bursa gelişmesine göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya, genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya, genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu'nda vakfın içindeki atamalar da gerçekleşti.

Bu kapsamda, Bursa İl Temsilciliği görevini yürüten Fatih Kaya'ya genel başkan yardımcılığı görevi verildi.

Kaya, tüm illerdeki ortaokulların koordinatörü olarak görevini sürdürecek.

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Kaynak: AA

İstanbul, Fatih, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem haberleri | TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya, genel başkan yardımcısı oldu - Son Dakika

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