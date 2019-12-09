Son Dakika Haberleri: Bursa güne sisli bir havayla başladı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa güne sisli bir havayla başladı - Son Dakika

Bursa güne sisli bir havayla başladı

7 saat önce

Bursa şehir merkezinin yanısıra İnegöl ilçesi sesi teslim oldu.

Bursa güne sisli bir havayla başladı, System.String[]

Bursa şehir merkezinin yanısıra İnegöl ilçesi sesi teslim oldu.


İnegöl ilçesinde fabrika bacalarından ve evlerden çıkan katı atık dumanı sis ile birleşince vatandaşlar nefes almakta dahi zorlanmaya başladı. Oluşan görüntü nedeniyle İnegöllüler özellikle sabah saatlerinde zor anlar yaşıyor.


Sisli havada sürücüler de görüş mesafesi düştüğü için zorlandı. Trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarıyor.


Bursa'da ise Mahalli Çevre Kurulu aldığı kararla katı atık yakılmasını yasaklamıştı. Önümüzdeki günlerde zabıta ve Çevre Müdürlüğü müeyyide uygulamaya başlayacak - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:56 Kaynak: İHA
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