Bursa, Güney Kore ve Türkiye arasındaki "turizm köprüsü" olma yolunda - Son Dakika

Bursa, Güney Kore ve Türkiye arasındaki "turizm köprüsü" olma yolunda

21.11.2020 11:03

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Koreli turistlerin şehri daha çok ziyaret etmeleri, böylece daha fazla turizm geliri sağlanması için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Koreli turistlerin şehri daha çok ziyaret etmeleri, böylece daha fazla turizm geliri sağlanması için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Özellikle, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2014 yılında alınan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini kapsayan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I. Murad), Yıldırım (I. Bayezid), Yeşil (I. Mehmed) ve Muradiye (II. Murad) külliyeleri ile tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık Mahallesi olmak üzere 6 bileşenden oluşan tarih ve kültür alanlarına turistlerin ilgisinin çekilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Turizm Tanıtma Birliğince yürütülen çalışmalarla Bursa, Güney Kore'nin en önemli turizm ve seyahat acenteleri tarafından tur paketlerine dahil edildi.

Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ve kentin tarihi, doğal ve turistik mekanlarının yer aldığı tanıtım filmi, düzenli olarak Güney Kore'nin SKTV kanalında gösterildi.

Öte yandan dünyaca ünlü Güney Koreli Sanatçı Young-ho Yoo'nun iki ülke arasındaki kardeşliğin sembolü olarak şehre hediye ettiği, "Dünya Aynası - Ayna Adam Heykeli", Bursa Millet Bahçesi'ndeki yerini aldı.

Bursa, Güney Kore'nin başkenti Seul ve Ekvador'un başkenti Kito'dan sonra aynı heykele ev sahipliği yapan dünyadaki üçüncü şehir oldu.

"Güney Kore, yurt dışına en fazla turist veren ülkelerden bir tanesi"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, Türkiye'nin Güney Kore ile çok kadim ilişkileri olduğunu söyledi.

Özellikle 70 yıl önce Güney Kore'deki insanların özgürlüğü için bölgeye giden Türk Silahlı Kuvvetlerinin aradaki bağı güçlendirdiğini belirten Aktaş, şunları dile getirdi:

"Kilometrelerce öteden dinimiz, dilimiz, ırkımız ayrı olmasına rağmen sırf bir ülkenin bağımsızlığı için gönderdiğimiz asker, yaklaşık bin civarındaki şehidimiz, oradaki Türk şehitliği Koreliler için çok anlamlı ve değerli. Güney Kore, yurt dışına en fazla turist veren ülkelerden bir tanesi. 52 milyonluk ülkenin 35 milyonu senede en az bir defa yurt dışına çıkıyor. Gezen, para harcayan bir toplum. Tarih ve kültür turizmi onlar için çok öncelikli bir konu. Bursa'da bunun altyapısı ziyadesiyle var."

Aktaş, Bursa'nın turizm gelirlerinin artması için çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, "Güney Kore'de yatırım yapıyoruz, youtuberlarını burada misafir ettik, turizm acentelerini misafir ettik. Biz orada bir ajansla anlaştık. Türkiye'yi ve özellikle Bursa'mızı tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Bursa Millet Bahçesi'ne dikilen heykelle ilgili de Aktaş, "Oradaki çok önemli bir sanatçı tarafından hayata geçirilmiş bu heykelin, Türkiye'de ve Bursa'da özellikle 'insan, insanın aynasıdır' Mevlana'nın sözünün karşılığı olan bu heykelin, Bursa'da yapılmasının anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu ve benzeri süreçler de bizim Güney Kore'deki etkinliğimizin, tanınırlığımızın altyapısını oluşturacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bursa, Güney Kore ve Türkiye arasındaki turizm köprüsü olma yolunda
Bursa, Güney Kore ve Türkiye arasındaki turizm köprüsü olma yolunda
Bursa, Güney Kore ve Türkiye arasındaki turizm köprüsü olma yolunda
Bursa, Güney Kore ve Türkiye arasındaki turizm köprüsü olma yolunda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore, Turizm, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa, Güney Kore ve Türkiye arasındaki 'turizm köprüsü' olma yolunda - Son Dakika


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