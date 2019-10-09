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Bursa Günlüğü ile tarihe yolculuk

49 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayını 'Bursa Günlüğü', 7'nci sayısı ile okurlarla buluştu.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayını 'Bursa Günlüğü', 7'nci sayısı ile okurlarla buluştu.


Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan Bursa Günlüğü, bütün sayılarında olduğu gibi bu sayısında da birbirinden farklı konularıyla okurlarını adeta bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Yazar Beşir Ayvazoğlu, okurlarına zengin bir içerik sunan dergide, edebiyat penceresinden Bursa'nın nasıl göründüğünü; edebiyatçıların ve sanatkarların Bursa ile ilgili duygu ve düşüncelerini etraflıca anlattı. Uzun zamandır tartışılan konulardan biri olan Ertuğrul Gazi'nin babasının Süleyman Şah mı, Gündüz Alp mi, olduğu konusuna ise Prof. Dr. Haşim Şahin ışık tuttu. Prof. Dr. Atabey Kılıç'tan Mustafa Özçelik'e, Prof. Dr. Mustafa Kara'dan Mevlüt Çam'a, Dr. Necmettin Turinay'dan Dursun Gürlek'e, Hasan Erdem'den Metin Savaş'a kadar birçok kıymetli kalem; edebiyattan tarihe, mimariden tasavvufa dek muhtelif alanlardaki yazılarıyla Bursa Günlüğü'nün yeni sayısına katkı sağladı.


Ayrıca Sarı Saltık Gazi, Somuncu Baba, 2. Bayezid, Cem Sultan, Şehzade Korkud ve Gazi Ahmed Muhtar Paşa üzerine kaleme alınan yazılar da okuyucuların dikkatini çekecek. Üç ayda bir çıkan Bursa Günlüğü'nü, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinden, müzelerden, belediye hizmet binalarından ücretsiz alabileceğiniz gibi bursagunlugu.com adresinden de kolaylıkla ulaşılabiliyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
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