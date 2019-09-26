“Bursa, günü kurtaran değil, geleceği kurgulayan bir kent”
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa gibi şehirlerimizin sayısını ve gücünü artırarak ekonomideki kırılganlıkları ortadan kaldırabiliriz" dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa gibi şehirlerimizin sayısını ve gücünü artırarak ekonomideki kırılganlıkları ortadan kaldırabiliriz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:15
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