Son Dakika Haberleri: “Bursa, günü kurtaran değil, geleceği kurgulayan bir kent”
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“Bursa, günü kurtaran değil, geleceği kurgulayan bir kent”

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa gibi şehirlerimizin sayısını ve gücünü artırarak ekonomideki kırılganlıkları ortadan kaldırabiliriz" dedi.

“Bursa, günü kurtaran değil, geleceği kurgulayan bir kent” , System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa gibi şehirlerimizin sayısını ve gücünü artırarak ekonomideki kırılganlıkları ortadan kaldırabiliriz" dedi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:15 
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