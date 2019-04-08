Son Dakika Haberleri: Bursa Gürsu Belediye Başkanı AK Parti'li Işık, Mazbatasını Aldı

Bursa Gürsu Belediye Başkanı AK Parti'li Işık, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Gürsu Belediye Başkanı AK Parti'li Işık, mazbatasını aldıBursa'nın Gürsu ilçesinde yeniden belediye başkanı olarak seçilen Mustafa Işık, mazbatasını aldı.

Gürsu Belediye Başkanı AK Parti'li Işık, mazbatasını aldı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeniden belediye başkanı olarak seçilen Mustafa Işık, mazbatasını aldı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeniden belediye başkanı görevine seçilen AK Partli'li Mustafa Işık, mazbatasını aldı. Osmangazi İlçe Seçim Kurulunca BUSKİ Toplantı salonunda gerçekleşen törene Osmangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mükerrem Tekintürk, İl Seçim Müdürü Mehmet Us, ilçe seçim kurulu memurları ve çok sayıda partili katıldı. Osmangazi ilçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Mükerrem Tekintürk, Belediye Başkanı Mustafa Işık'a başarılar diledi. Tekintürk'ün elinden mazbatasını alan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçedeki çalışmalarını en iyi şekilde sürdüreceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:23 Kaynak: DHA

Bursa, Mustafa Işık, AK Parti, Gürsu, Güncel
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