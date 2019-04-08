Bursa Gürsu Belediye Başkanı AK Parti'li Işık, Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Gürsu Belediye Başkanı AK Parti'li Işık, mazbatasını aldıBursa'nın Gürsu ilçesinde yeniden belediye başkanı olarak seçilen Mustafa Işık, mazbatasını aldı.
Gürsu
Belediye Başkanı AK Parti
'li Işık, mazbatasını aldı Bursa
'nın Gürsu ilçesinde yeniden belediye başkanı olarak seçilen Mustafa Işık
, mazbatasını aldı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeniden belediye başkanı görevine seçilen AK Partli'li Mustafa Işık, mazbatasını aldı. Osmangazi
İlçe Seçim Kurulunca BUSKİ Toplantı salonunda gerçekleşen törene Osmangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mükerrem Tekintürk, İl Seçim Müdürü Mehmet Us, ilçe seçim kurulu memurları ve çok sayıda partili katıldı. Osmangazi ilçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Mükerrem Tekintürk, Belediye Başkanı Mustafa Işık'a başarılar diledi. Tekintürk'ün elinden mazbatasını alan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçedeki çalışmalarını en iyi şekilde sürdüreceklerini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:23 Kaynak: DHA
Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi
AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi
CHP'den AK Parti'ye İstanbul Yanıtı: Kazandığımız Seçimi Kimseye Çaldırmayız
İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 94'ü Sayıldı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark