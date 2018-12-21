Son Dakika Haberleri: Bursa Güvenspor'a Yeni Forma Sponsoru

Bursa Güvenspor'a Yeni Forma Sponsoru

4 saat önce

Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği'nin yarışmacı takımı Bursa Güvenspor ile Kınık Doğal Zengin Mineralli Maden Suyu firması arasında forma göğüs reklam sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Bursa Güvenspor'a Yeni Forma Sponsoru, System.String[]
Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği'nin yarışmacı takımı Bursa Güvenspor ile Kınık Doğal Zengin Mineralli Maden Suyu firması arasında forma göğüs reklam sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, firmanın yönetim kurulu üyesi Berna Arıç Çokusuğlu, işletme müdürü Mustafa Çavuşun ile Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Suphi Evke, yöneticiler Erkan Öncel, Ercan Bayraktar, Zafer Tuna, Mümin Kaşmer, Ümit Şengül, Fatih Çayla ve dernek müdürü Erkan Özen'in katılımıyla anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya göre, firma bir yıllık süre için Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği'nin yarışmacı takımı Bursa Güvenspor'un formasında göğüs sponsoru oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çokusuğlu, "Bursaspor altyapısına bir çok futbolcu yetiştirmiş olan Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği'ne ve yarışmacı takımı Bursa Güvenspor'a destek vermekten son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:13 Kaynak: AA

Ahmet Suphi, Kınık, Bursa, Spor
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