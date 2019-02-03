Bursa 'Güzellik' Karşılığı 150 Kilo Mama

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde faaliyet gösteren güzellik salonunun sahibi Deniz Çınar
tarafından doğa hayvanlarına destek için 'Mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla düzenlenen kampanya da 150 kilogram mama toplandı. Güzellik karşılığı toplanan mamalar, törenle doğa hayvanlarına ulaştırılmak üzere Kent Konseyi
Hayvan Hakları Çalışma Grubuna teslim edildi.
150 KİLOGRAM CİVARINDA MAMA TOPLADIK
Güzellik merkezinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Kuaför
Deniz Çınar, 'Mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla can dostlarımız için güzel bir kampanya yaptık. Halkımız gerçekten çok duyarlı davrandılar. 150 kilogram civarında mama topladık. Bu mamaları Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubuna teslim ediyoruz. Onlar da doğa hayvanlarına ulaştıracaklar. Bu proje umarım; ses getirir, algı oluşturur, farkındalık oluşturur. Bize destek veren İnegöl halkına teşekkür ediyorumö dedi.
GERÇEKTEN BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ
Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Dönmez
, 'İnegöl de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Güzellik hizmetinin sokak hayvanları yararına yapılabilmesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Mamaları sokak hayvanlarına ulaştıracağız.ö Dedi.
BU TÜR FARKINDALIK PROGRAMLARININ ARTMASINI DİLİYORUM
Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin de, 'İnegöl Belediyesi
olarak da biz, sokak hayvanlarıyla ilgili elimizden gelen tüm yapmamız gerekenleri yapıyoruz ama bunların sadece belediye eliyle yapılması yetmiyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda çok duyarlı olmaları gerekiyor. Bu duyarlılık da, bu tür farkındalık yaratan etkinliklerle çok daha fazla etkili oluyor. Farkındalık çalışmaları gerçekten çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür farkındalık programlarının artmasını diliyorum.ö dedi.