Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan şahsı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Osmangazi Köprüsü, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmangazi Köprüsü'nde intihar! Denize atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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