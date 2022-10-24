Osmangazi Köprüsü'nde intihar! Denize atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Osmangazi Köprüsü'nde intihar! Denize atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor

24.10.2022 22:20
Osmangazi Köprüsü'nde intihar! Denize atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nde aracını durduran bir şahıs, köprüden aşağıya atladı. Kimliği belirsiz şahsı denizde arama çalışmaları sürüyor.

Dilovası'nda meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs Osmangazi Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ŞAHSI ARIYOR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan şahsı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Osmangazi Köprüsü, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmangazi Köprüsü'nde intihar! Denize atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü'nde intihar! Denize atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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