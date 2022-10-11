Bursa haber! Bursa'da 7 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Bursa haber! Bursa'da 7 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

11.10.2022 02:00
Bursa haber! Bursa'da 7 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Bursa haberine göre Bursa'da farklı zamanlarda meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.

Bursa'da farklı zamanlarda meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 7 farklı zamanda meydana gelen hırsızlık olaylarını inceledi.

Polis ekipleri, incelenen parmak izleri ve araştırmaların ardından, hırsızlık suçlarını A.D'nin (22) işlediğini tespit etti.

A.D, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, Hisarcık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber! Bursa'da 7 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber! Bursa'da 7 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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