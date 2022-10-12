Bursa haber | Bursa'da ağaçtan düşünce ormanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıktığı ağaçtan düşerek mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Selamettin A. (41), iki arkadaşıyla kestane toplamak için Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nin üst taraflarındaki ormanlık alana gitti. Kestane ağacına tırmanan Selamettin A'nın dengesini kaybederek düşmesi üzerine, arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralı halde ulaştıkları Selamettin A'yı sedye yardımıyla ormanlık alandan çıkardı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralının bacağının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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