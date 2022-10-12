Bursa haber | Bursa'da ağaçtan düşünce ormanda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa haber | Bursa'da ağaçtan düşünce ormanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

12.10.2022 13:54
Bursa haber | Bursa'da ağaçtan düşünce ormanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa gündem haberine göre Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıktığı ağaçtan düşerek mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıktığı ağaçtan düşerek mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Selamettin A. (41), iki arkadaşıyla kestane toplamak için Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nin üst taraflarındaki ormanlık alana gitti. Kestane ağacına tırmanan Selamettin A'nın dengesini kaybederek düşmesi üzerine, arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı halde ulaştıkları Selamettin A'yı sedye yardımıyla ormanlık alandan çıkardı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralının bacağının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber | Bursa'da ağaçtan düşünce ormanda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa haber | Bursa'da ağaçtan düşünce ormanda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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