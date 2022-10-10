Ambulansın çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
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Ambulansın çarptığı yaşlı kadın yaralandı

10.10.2022 04:06

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ambulansın çarptığı yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ambulansın çarptığı yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Tayakadın Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'nde yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Fatma Çetin'e (67), sürücüsü öğrenilemeyen ambulans sürücüsü çarptı.

İhbar üzerine, bölgeye başka 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çetin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çekirge Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulansın çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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