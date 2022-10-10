Ambulansın çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

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