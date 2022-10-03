Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken arıza yapan otomobili arkadaşları ilginç bir yöntemle itti. Aracın kaputuna oturan kişi arıza yapan otomobili ayaklarıyla itti. Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Arıza yapan otomobili panelvan araç arkasından iterek götürdü. İlginç itme yöntemleri cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa haber! Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek böyle götürdüler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.