Bursa haber! Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek böyle götürdüler - Son Dakika
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Bursa haber! Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek böyle götürdüler

03.10.2022 10:14

Bursa haberlerine göre Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek böyle götürdülerBURSA Bursa'da arıza yapan araçları ilginç yöntemlerle itme görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek böyle götürdüler

BURSA Bursa'da arıza yapan araçları ilginç yöntemlerle itme görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken arıza yapan otomobili arkadaşları ilginç bir yöntemle itti. Aracın kaputuna oturan kişi arıza yapan otomobili ayaklarıyla itti. Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Arıza yapan otomobili panelvan araç arkasından iterek götürdü. İlginç itme yöntemleri cep telefon kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Motosiklet ile panelvan tipi araç çarpıştı: 2 yaralı Motosiklet ile panelvan tipi araç çarpıştı: 2 yaralı İŞE GEÇ KALMAMAK İÇİN FABRİKA BAHÇESİNE PARAŞÜTLE İNDİ; O ANLAR KAMERADA İŞE GEÇ KALMAMAK İÇİN FABRİKA BAHÇESİNE PARAŞÜTLE İNDİ; O ANLAR KAMERADA ÜSKÜDAR'DA OKUL ÖNLERİNDE DENETİM ÜSKÜDAR'DA OKUL ÖNLERİNDE DENETİM
Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haber! Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek böyle götürdüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber! Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek böyle götürdüler - Son Dakika
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