BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN SANDIĞA GİTTİLER

BURSA'da Bulgaristan parlamento seçimleri için 9 ilçede 40 sandık kuruldu. Orhangazi ilçesinde oturan çifte vatandaşlar, Tuna İlkokulu'ndaki sandığa akın etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin Haziran'da düşmesinin ardından seçim kararı aldı. 2 yıl dolmadan Bulgaristan'da 4'üncü parlamento seçimleri, bugün yapılıyor. Seçimler için Türkiye'de de sandıklar kuruldu. 22 ilde, 166 sandıkta oy verme işlemleri saat 07.00'de başladı, saat 20.00'de sona erecek. Türkiye'de yaşayan 18 yaşında büyük 300 binden fazla Bulgaristan vatandaşı seçmen, elektronik ortamda oy kullanıyor.

72 bin seçmenin bulunduğu Bursa'da da 9 ilçede 40 sandık kuruldu. Orhangazi ilçesinde oturan çifte vatandaşlar, Tuna İlkokulu'ndaki sandığa akın etti. Seçimlere ilginin yoğun olduğunu söyleyen BALGÖÇ Orhangazi Şube Başkanı Hüseyin Ali Yetim, geçen seçimlerde Orhangazi'de 750 seçmenin oy kullandığını, bu seçimlerde 1000 oy kullanılmasının beklendiğini belirtti. Türkiye'de bulunan 2 bin soydaş ise oy kullanmak için kendi imkanlarıyla Bulgaristan'a gitti. (DHA)