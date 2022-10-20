Bursa haber... Bursa'da dron destekli trafik uygulamaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa haber... Bursa'da dron destekli trafik uygulamaları sürüyor

20.10.2022 16:20
Bursa haber... Bursa'da dron destekli trafik uygulamaları sürüyor

Bursa haber: Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere 4 bin 622 lira para cezası uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere 4 bin 622 lira para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla dron destekli trafik uygulaması yaptı.

İstanbul-Bursa- İzmir otoyolunun Büyükbalıklı Kavşağı'ndaki uygulamada, sorumlu il emniyet müdür yardımcısı, bölge trafik denetleme şube müdürü ve büro amirleri de hazır bulundu.

Dronla gerçekleştirilen denetimde trafik kural ihlali yapan sürücülerine seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve branda örtmemek gibi ihlallerden 4 bin 622 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Son dakika haber! Motosikletli gencin ölümden döndüğü kaza kamerada Son dakika haber! Motosikletli gencin ölümden döndüğü kaza kamerada Ankara haberleri! Binlerce esnaf Çataltepe Sanayi Sitesi için Ankara'dan destek bekliyor Ankara haberleri! Binlerce esnaf Çataltepe Sanayi Sitesi için Ankara'dan destek bekliyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber... Bursa'da dron destekli trafik uygulamaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 22:57:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa haber... Bursa'da dron destekli trafik uygulamaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement