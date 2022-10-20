Dronla gerçekleştirilen denetimde trafik kural ihlali yapan sürücülerine seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve branda örtmemek gibi ihlallerden 4 bin 622 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa haber... Bursa'da dron destekli trafik uygulamaları sürüyor - Son Dakika

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