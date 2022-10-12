Son dakika haberleri! Fırından 2 yardım kumbarasının çalınma anı güvenlik kamerasında

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir fırında hasta çocuklar için konulan 2 yardım kumbarasının çalındığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güzelyalı Mahallesi'nde fırın işleten Ufuk Türk, iş yerinde hasta çocuklara yardım için konulan iki kumbaranın yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kameralarını inceleyen Türk, iş yerine eğilerek giren bir kişinin kumbaraları alarak uzaklaştığını belirledi. Türk, şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu.

İş yeri sahibi Türk, AA muhabirine, olayın dün gece saatlerinde gerçekleştiğini belirterek, "Gerekli mercilere suç duyurusunda bulunduk. Üzerimize düşen ne görev varsa, yerine getireceğiz. Mağdur olan ailelerin mağduriyetini firmamız olarak da karşılayacağız. Umarım böyle üzücü bir olayla bir daha karşılaşmayız." dedi.

Bu arada kamera kayıtlarında, çalışanların arka kısımda olduğu anlarda iş yerine gelen bir kişinin kumbaraları alıp uzaklaştığı görülüyor.