Son dakika haberi! İki otomobil ve yayanın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! İki otomobil ve yayanın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

10.10.2022 21:32

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ve yayanın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ve yayanın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir'den İnegöl istikametine seyreden Ali Talha C. (21) yönetimindeki 16 BOU 28 plakalı cip, Metal Sanayi kavşağında yoldan yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Emre D'ye (15) çarptı.

Kazanın ardından duran cipe ise arkadan gelen Murat B. (38) idaresindeki 09 JL 536 plakalı otomobil çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emre D, Ali Talha C. ve Murat B'yi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralılardan Emre D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Cip yayaya, otomobil de cipe çarptı: 3 yaralı Cip yayaya, otomobil de cipe çarptı: 3 yaralı Trafik kazasında 4 kişi yaralandı Trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Ali Talha, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İki otomobil ve yayanın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İki otomobil ve yayanın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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