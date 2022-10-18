Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elektrik direğine yapıştırılan nöbetçi eczanelerin adreslerinin yazılı olduğu kağıdı çaldı. Çevreden arabaların geçmesine bile aldırmayan şüphelinin hırsızlık anı cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da nöbetçi eczanelerin adreslerini yazan kağıtları böyle çaldı - Son Dakika

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