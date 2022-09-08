Bursa haber! Bursa'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Bursa haber! Bursa'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

08.09.2022 20:45
Bursa haber! Bursa'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Bursa habere göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde kazaya müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilirken, 3 itfaiye eri yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kazaya müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilirken, 3 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, öğleden sonra kırsal Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. OSB'deki istasyondan çıkış yapan Özden Demir (58) yönetimindeki 16 AAY 110 plakalı itfaiye aracı, yokuştan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki itfaiye erleri Murat Yamaçer (60) ve Mehmet Bayram (53) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 3 itfaiye eri de mesai arkadaşları tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. 3 yaralı, sağlık ekininin kaza yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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Bursa'da devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı Bursa'da devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı YATAK ODASINDA ÇIKAN YANGIN EVİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ YATAK ODASINDA ÇIKAN YANGIN EVİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ
Kaynak: DHA

İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber! Bursa'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber! Bursa'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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