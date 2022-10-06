Bursa haber | Bursa'da jandarmadan sahte rakı operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa haber | Bursa'da jandarmadan sahte rakı operasyonu

06.10.2022 11:12
Bursa haber | Bursa'da jandarmadan sahte rakı operasyonu

Gelen Bursa haberlerine göre Bursa'da jandarma tarafından bir kişinin sahte rakı ürettiği ve kendisine ait tekel bayisinde sattığı ihbarı üzerine operasyon yapıldı.

Bursa'da jandarma tarafından bir kişinin sahte rakı ürettiği ve kendisine ait tekel bayisinde sattığı ihbarı üzerine operasyon yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer İlçesi Unçukuru Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın işyerinde ve evinde yaptıkları aramada, 2 bin 760 adet kaçak sigara, 115 litre sahte rakı, 1,5 litre etil alkol, 5 adet anason yağı, 122 adet çeşitli markalarda hap ele geçirdi.

64 yaşındaki şahıs üretimi kendisi içmek için yaptığını söylese de ekipleri inandıramadı. Hakkında adli işlem başlatılan M.K. gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla kaçak rakılara el konuldu.

Soruşturma sürerken, geçtiğimiz yıllarda Bursa'da sahte rakıdan dolayı çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. - BURSA

YORUMLAR
500
Kaçak tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı Kaçak tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı Son dakika haberleri! Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu Son dakika haberleri! Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu
Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haber | Bursa'da jandarmadan sahte rakı operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:27 Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda...
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa haber | Bursa'da jandarmadan sahte rakı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement