BURSA'DA KÖKÜ SÖKÜLEN AĞAÇ 3 OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

BURSA'da kökünden sökülen ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 araçta hasar meydana geldi.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. 1'nci Kuyu Sokak'ta otopark olarak kullanılan arsada bulunan ağaç, kökünden kuruyarak park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ağacı kaldırarak otomobilleri kurtardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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