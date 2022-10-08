Merdiven başlarındaki kapakların yerlerine yenilerinin takılacağı, zanlı ya da zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Tarihi camilerden musluk ve kablo çalan iki şüpheliden biri tutuklandı

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı - Son Dakika

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