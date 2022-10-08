Metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

08.10.2022 15:18

Bursa'da metro durağında bulunan yürüyen merdivene ait metal kapaklar çalındı.

Bursa'da metro durağında bulunan yürüyen merdivene ait metal kapaklar çalındı.

Osmangazi ilçesindeki BursaRay Şehreküstü İstasyonu'nda gece saatlerinde yaşanan olayın ihbar edilmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen ekipler, istasyonun iki çıkışında yürüyen merdivenlerin elektronik aksamının üzerinde bulunan kapakların çalındığını belirledi.

Merdiven başlarındaki kapakların yerlerine yenilerinin takılacağı, zanlı ya da zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Afyon haber | Çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı Afyon haber | Çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı Tarihi camilerden musluk ve kablo çalan iki şüpheliden biri tutuklandı Tarihi camilerden musluk ve kablo çalan iki şüpheliden biri tutuklandı
Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 21:02:00. #1.12#
SON DAKİKA: Metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement