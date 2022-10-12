Bursa haberi | Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi - Son Dakika
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Bursa haberi | Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi

12.10.2022 17:55

Gelen Bursa haberine göre Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi Bursa'da otolara dadanan hırsızlar Bursa polisinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi

BURSA - Bursa'da otolara dadanan hırsızlar Bursa polisinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri tarafından oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyon sonucu kardeş oldukları öğrenen Y.Ç. ve H.İ.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.İ.Ç.'nin 20 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şuça karıştıkları malzemelerle birlikte gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haberi | Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberi | Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi - Son Dakika
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