İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri tarafından oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyon sonucu kardeş oldukları öğrenen Y.Ç. ve H.İ.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa haberi | Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi - Son Dakika

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